Comune di Campobello di Licata. Determina a contrarre per l’affidamento, a mezzo di trattativa diretta telematica, alla società Telecom di telefonia fissa e flusso dati, per l’importo di euro 19.999,50.

La durata dell’affidamento è dal giorno 1 maggio e per 12 mesi.

L’atto inviato al commissario straordinario, segretario comunale, ufficio contratti e servizi interessati.

Giovanni Blanda