Scontro autobus furgone in via Libertà a Palermo. La vettura della linea 101 è stata colpita dal mezzo. A bordo diversi passeggeri. Per loro un po’ di paura, ma non sembra che ci siano feriti. L’incidente in via Libertà ad angolo e via Filippo Cordova. Sono intervenuti i tecnici dell’Amat per portare via il mezzo e gli agenti della polizia municipale per stabilire le responsabilità dello scontro.