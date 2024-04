La procura di Agrigento ha avanzato la richiesta di condanna nei confronti di 26 persone accusate, a vario titolo, di furto aggravato di acqua e dell’occupazione abusiva di alcune case popolari a Porto Empedocle. La vicenda risale ad un controllo effettuato sette anni fa in due palazzine in via Fausto Coppi. Secondo l’accusa, i residenti si sarebbero allacciati abusivamente alla condotta idrica e – alcuni di loro – avrebbero anche occupato abusivamente gli immobili.

Il processo è in corso davanti il giudice monocratico Rossella Ferraro. Il prossimo 1 luglio sono in programma le arringhe degli avvocati della difesa.