Bando per le imprese del settore vinicolo. La dotazione finanziaria è di 8 milioni di euro, a valere sulle risorse comunitarie. L’aiuto massimo previsto è pari al 50% dei costi d’investimento ammissibili rispetto al progetto approvato. Sono investimenti per miglioramenti delle performance delle cantine. Conquistare nuovi mercati e incentivare l’innovazione e la sostenibilità sono gli obiettivi che ci è posti per rilanciare il comparto vitivinicolo, emblema per eccellenza del brand Sicilia. Gli investimenti messi in campo consentiranno alle cantine di migliorare le loro attività produttive e commerciali”. Il bando dispone le modalità e le condizioni per l’accesso al sostegno previsto per l’intervento della misura “Investimenti” del Piano nazionale di sostegno vitivinicolo (Pnsv), per la presentazione delle domande. Possono accedere all’aiuto micro, piccole e medie imprese che producono vino. Progetti con una spesa ammissibile di investimento inferiore a 20mila euro, saranno ritenuti non finanziabili ed esclusi dalle graduatorie di merito. Nello specifico verranno predisposte due graduatorie, una relativa alle imprese private singole e associate distinte fra le due categorie di investimento. Il 30 aprile scade il termine per presentare le domande.

Giovanni Blanda