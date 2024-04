Tre anni e quattro mesi di reclusione per aver trasportato oltre un chilo e mezzo di cocaina da Gela ad Agrigento. Il trentenne arrestato quattro mesi fa dai carabinieri in un blitz antidroga alla Mosella, definisce la sua posizione con un patteggiamento. Il giudice Micaela Raimondo, ritenendo congrua la pena, ha ratificato l’accordo raggiunto tra accusa e difesa, rappresentata dagli avvocati Giuseppe Barba e Davide Limoncello.

La vicenda risale al dicembre 2023. L’uomo, alla guida di un’auto, venne fermato in piena notte dai carabinieri in contrada Mosella. L’atteggiamento di nervosismo fece scattare un più accurato controllo e la successiva perquisizione portò alla luce l’ingente quantitativo di stupefacente. In una botola ricavata sotto il sedile, infatti, vi erano nascosti 1,6 chilogrammi di cocaina. La droga, se immessa nel mercato, avrebbe potuto fruttare circa 100 mila euro. L’indagato, dopo un primo periodo in carcere, venne posto ai domiciliari in seguito alla decisione del Riesame di escludere l’aggravante dell’ingente quantitativo. L’inchiesta è coordinata dal sostituto procuratore Elenia Manno.