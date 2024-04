I giudici della quinta sezione del Tar di Palermo presieduti da Stefano Tenca hanno respinto la richiesta di sospensiva presentata dal centro studi giuridici e sociali “Cesare Terranova” che era stato escluso dal piano dei fondi della Regione Siciliana per l’anno 2023.

Il ricorso

Il ricorso era presentato contro l’assessorato regionale beni culturali e identità siciliana e nei confronti della fondazione Gaetano Costa, centro studi Pio La Torre, fondazione culturale Mandralisca onlus. Il centro studi Terranova chiedeva l’annullamento del decreto del dirigente generale del 14 dicembre del 2023 pubblicato in gazzetta il 26 gennaio di quest’anno in merito al piano di ripartizione e di assegnazione della somme di un milione e 44 mila euro per i vari enti in Sicilia. L’istanza del centro Terranova è stata esclusa da quelle ammissibili da parte della Regione. Esclusione ritenuta legittima anche dai giudici del Tar in questa fase cautelare.