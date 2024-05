Momenti di panico a Licata dove un incendio è divampato la scorsa notte in un appartamento in via Montesanto. Il proprietario di casa stava dormendo e non si è accorto di nulla quando le fiamme hanno interessato proprio la camera da letto.

Sono stati alcuni residenti della zona a chiamare i vigili del fuoco. I pompieri, giunti sul posto, sono entrati nell’abitazione e hanno messo in salvo l’uomo che, fortunatamente, non ha riportato gravi conseguenze. In ogni caso è stato trasferito in ospedale per gli accertamenti di rito.