Momenti di tensione in una struttura psichiatrica di Agrigento dove un ospite è andato in escandescenza. L’uomo, secondo quanto ricostruito, non avrebbe gradito il trattamento sanitario degli operatori del centro. Questi ultimi, minacciati, hanno così chiamato la polizia. Il paziente, all’arrivo degli agenti, si è scagliato contro di loro. Due poliziotti sono rimasti lievemente feriti. Hanno riportato delle contusioni che sono state medicate all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento.