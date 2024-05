Terzo furto in una settimana alla scuola Domenico Scinà a Palermo. Questa volta il ladro che è stato ripreso dalle telecamere ha anche tentato di sabotare l’allarme della scuola per potere agire con tutta tranquillità e completare la razzia dell’impianto di amplificazione delle casse e degli strumenti musicali.

Le parole della dirigente

“Sembrano colpi su commissione – dice la dirigente Maria Gabriella Martorana – Sanno cosa c’è e sanno dove prenderli. Con gli alunni abbiamo organizzato dei concerti. Sono mesi che si preparano. Questi furti hanno messo a rischio il lavoro svolto. Questa volta ha rubato due casse e si stava portando via la batteria.

Nei giorni scorsi hanno rubato altri strumenti e l’impianto di amplificazione. E’ davvero sconfortante. Facciamo tanto per i nostri alunni e questi gesti provocano tanto sconforto. Devono sapere che non arretreremo di un millimetro e andremo avanti. Certo non sarà semplice, ma riusciremo ad andare avanti”.

Le indagini sono condotte dagli agenti di polizia che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza che hanno ripreso il ladro in azione.

Il furto alla scuola Garzilli

Nuovo furto nella scuola elementare Nicolò Garzilli di via Isonzo a Palermo. I ladri hanno fatto irruzione nella notte, manomettendo una finestra. Poi hanno passato al setaccio tutti i locali, mettendo a soqquadro le aule e prendendo di mira anche il bagno. È infatti stato sradicato lo scaldabagno, con il quale i malviventi sono poi fuggiti. L’amara scoperta stamattina, quando il personale scolastico ha informato il dirigente scolastico che ha quindi avvisato i carabinieri.

Le indagini

I militari si sono recati sul posto e hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili, al vaglio ci sono i filmati delle telecamere della zona. Si tratta dell’ennesimo colpo contro gli istituti scolastici della città. Tra i più recenti, il maxi furto alla scuola Falcone dello Zen: I ladri erano ben informati e sapevano di una grossa fornitura di detersivi per l’istituto scolastico. Sono andati a colpo sicuro, sono entrati nella scuola, pare ancora senza sistema di videosorveglianza, e hanno caricato un camion pieno di saponi, lavapavimenti, carta igienica e prodotti per la pulizia di banchi e sedie. La denuncia è stata presentata dal dirigente.

Nella stessa scuola a inizio anno sono stati portati via i condizionatori appena installati per rendere più confortevole la vita tra le aule a professori e alunni. C’era stata la mobilitazione contro questo furto. Ma alla fine i ladri hanno colpito di nuovo in modo chirurgico. I primi di febbraio, un altro caso nella scuola materna Carollo del quartiere Falsomiele. I ladri hanno portato via un gazebo, un altro è stato danneggiato.