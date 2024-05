Tanta paura ed un lieto fine, questi gli elementi di una storia che ha visto protagonisti da un lato, un bambino di 7 anni e dall’altro i carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania supportati dai colleghi del “Reggimento a cavallo”, con sede a Roma. Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 16.35, una mamma impaurita ha contattato la Centrale Operativa dei carabinieri tramite il numero di emergenza 112 riferendo, allarmata perché il proprio bambino di 7 anni si era allontanato, in un attimo di distrazione sua e del marito, dall’interno di un noto ristorante di piazza Alcalà perdendosi, probabilmente nella zona compresa tra gli archi della marina e via Plebiscito.

Le ricerche per le vie di Catania

Immediatamente la centrale, ricevuta la descrizione, ha diramato le ricerche concentrando tutte le autoradio, le pattuglie moto-montate e i carabinieri a cavallo nella zona. Sono stati controllati gli angoli delle strade e i negozi adiacenti il luogo dell’allontanamento mentre, i colleghi del “Reggimento a cavallo”, hanno pattugliato l’affollatissima piazza Duomo, sfruttando la loro posizione privilegiata, cercavano di individuare, dall’alto, il bambino tra la folla.

Il ritrovamento e il lieto fine

La Centrale Operativa ha coordinato il dispositivo, fornendo continue ed incessanti indicazioni circa i settori su cui orientare le ricerche fino a quando, non è giunta una telefonata al 112 che ha segnalato la presenza di un bambino che, spaesato, stava passeggiando tra via Plebiscito e via Garibaldi. Immediatamente una gazzella ha raggiunto la zona dell’avvistamento, dove ha subito rintracciato il piccolo mentre passeggiava sulla via Garibaldi, a circa un chilometro di distanza da piazza Alcalà. I carabinieri hanno subito avvertito del ritrovamento la mamma e il papà del bimbo che dopo circa 30 minuti di paura hanno potuto riabbracciare il piccolo. Il bambino, prima di salutare i carabinieri, ha voluto che gli venisse scattata una foto con loro.