Provvedimento dirigenziale prodotto dal Comune di Campobello di Licata. Impegno e a contrarre per l’affidamento diretto all’avvocato Calogero Immordino dell’incarico per 1 anno di Responsabile di protezione dati, per la somma di euro 4.742,40 annui. L’atto amministrativo è trasmesso al commissario straordinario della Regione Sicilia, Teresa Burio, segretario comunale e ai settori interessati.

L’informazione è segnalata tramite il sito comunale.

Giovanni Blanda