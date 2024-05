Si comunica, ai sensi dell’art. 44, e seguenti, del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale e delle commissioni consiliari, che il consiglio comunale è convocato, in seduta pubblica ed in sessione ordinaria (comma 3 art. 49 del suddetto vigente regolamento), per le ore 19:00 di venerdì 10 maggio 2024 in prima convocazione e all’occorrenza alle ore 20,00 in seconda convocazione. Pertanto, si invita a partecipare alla seduta che SI TERRÀ PRESSO LA SALA CONSILIARE DI CORSO UMBERTO I.

SARÀ TRATTATO IL SEGUENTE O. D. G.:

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE;

2. LETTURAEAPPROVAZIONEVERBALISEDUTEPRECEDENTI;

3. INTERROGAZIONI;

4. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: “DEROGA AL PRG (ART. 14 DEL DPR N. 3802001), PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE PER LA REALIZZAZIONE DI UN CHIOSCO DA ADIBIRE A PUNTO DI RISTORO NELLA VILLETTA PUBBLICA ATTIGUA ALL’IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE DI VIA P.P. PASOLINI”, PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N. 11631 DEL 18/03/2024, PRESENTATA DALLA E.Q. N° 4 GEOM. A. LA VECCHIA;

5. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: “VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PROVVISORIO 2024, AI SENSI DELL’ART. 175 TUEL – ADEGUAMENTO PIANO DEI CONTI FINANZIARIO”, PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N. 17265 DEL 26/04/2024, PRESENTATA DALLA E.Q. N° 3 DR.SSA M. MELI;

6. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: “NOMINA DELL’ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO- FINANZIARIA-TRIENNIO 2024/2027”, PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N. 18044 DEL 02/05/2024, PRESENTATA DALLA E.Q. N° 1 DR.SSA A. CARRUBBA;