Il presidente provinciale di Gioventù Nazionale, Gabriele Brunetto, ha il piacere di annunciare la nomina di Salvatore Agati come portavoce cittadino del movimento giovanile di Fratelli d’Italia a Canicattì.

In qualità di portavoce cittadino, Agati lavorerà per promuovere gli ideali di Gioventù Nazionale, impegnandosi nel coinvolgimento attivo dei giovani nel processo decisionale e nell’attuazione di progetti che mirano a migliorare la qualità della vita nella comunità canicattinese, chiedendo una città più sicura per i giovani, che venga incontro alle esigenze degli studenti e dei giovani lavoratori.

In foto Gabriele Brunetto (presidente provinciale Gioventù Nazionale Agrigento) e Salvatore Agati.