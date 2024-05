Due nuovi autovelox lungo la Palermo-Agrigento; uno è stato installato a Campofranco, in prossimità della nota stazione di servizio “Fazenda” pronta a immortalare i veicoli che procedono in direzione Agrigento a una velocità superiore a 70 chilometri orari, l’altro, per chi procede in direzione Palermo ed installato in prossimità della stazione di Sutera.