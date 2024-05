Un trentaquattrenne di Agrigento è stato denunciato per l’ipotesi di reato di danneggiamento a seguito di incendio per il rogo che ha interessato l’auto di una casalinga in via Graceffo. I carabinieri, a margine di un’attività investigativa, avrebbero individuato il 34enne ritenuto l’autore dell’incendio di una Lancia Y avvenuto negli scorsi giorni a pochi passi dallo stadio Esseneto di Agrigento.