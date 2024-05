Determinazione su piazze e varie strade prodotta dal Comune di Campobello di Licata. La dirigenza dell’area Lavori pubblici, Urbanistica e Manutenzioni, ha decretato la nomina del responsabile unico per il procedimento (Rup), direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori. All’ex capo dell’ufficio tecnico comunale, ingegnere Giovanni Casuccio – dimessosi tempo addietro dall’incarico – subentra l’architetto Salvatore Di Vincenzo.

Il documento amministrativo è trasmesso al commissario straordinario della Regione, Teresa Burgio, segretario comunale e settori interessati.

Giovanni Blanda