In quante occasioni ogni bimbo che si approccia al calcio, sogna una serata come quella che vivranno gli “Amici della Brianza” e le 2 compagini portoghese ed agrigentina (Atletico Clube de Arrentela – Lisbona Portogallo / Quelli del venerdì – Ravanusa – AG- Sicilia), il prossimo sabato 11 maggio c/o lo stadio Comunale di via Volta a Casatenovo (Lecco).

Il Torneo Triangolare Internazionale di Calcio sarà un’occasione di aggregazione culturale ed internazionale e le 3 squadre si sfideranno per l’assegnazione del 1° trofeo “Amici Senza Frontiere”.

Sarà un evento all’insegna della fratellanza e della lealtà, ma dove di certo anche un po’ di agonismo sarà messo in campo dai 3 schieramenti.

Avremo alla direzione di gara il Signor Aurelio Cattafi di Casatenovo ed una delegazione della Dirigenza della importante squadra locale della Casatese, che milita nel campionato nazionale italiano di serie D, darà il calcio di inizio alla manifestazione.

Alcune dichiarazioni pre-partita:

Aurelio Galbiati (Mister degli “Amici della Brianza”): “…. affronteremo con rispetto i nostri avversari; il nostro schieramento permetterà di avere poco spazio tra le 2 linee della squadra in modo da non essere troppo lunghi e quindi molto compatti; ce la giocheremo …”

Josè Ilidio Frazao Pereira (Capitano “ACA – Lisbona – Portogallo”): “… è un sogno essere qui in Italia per questo torneo e siamo onorati della nostra partecipazione a questo evento…”

Totò La Marca (Capitano e Presidente “QDV – Ravanusa – Agrigento – Sicilia): “…Arriviamo in terra Brianzola con il desiderio e la voglia di dimostrare tutto il nostro valore, ce la metteremo tutta…”

Fabio Di Pasquali (Presidente degli “Amici della Brianza”): “…. l’ennesimo sogno che si realizza, grazie alle nostre iniziative amatoriali, piene di passione e desiderio di aggregazione; il calcio è un catalizzatore naturale di genuina inclusività; sarà il consueto bellissimo evento degli ADB’s…”