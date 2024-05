In una cerimonia commemorativa presso l’stituto è stata intitolata l’aula

“Musicabile” alla dott.ssa Carmela Scibetta scomparsa prematuramente nella

tragedia dell’11 dicembre 2021.

L’iniziativa fortemente voluta dal Dirigente Scolastico prof.ssa Marilena Giglia si è

svolta in presenza del figlio, dei familiari e delle autorità civili e religiose.

Hanno ricordato Carmela e il suo impegno la collega, dott.ssa Silvana Manna e le

persone che l’hanno conosciuta da vicino. Durante la cerimonia, la targa

commemorativa è stata scoperta dal figlio e dal Sindaco, in un momento

emozionante per i presenti e per la comunità scolastica.

Carmela era un punto di riferimento per la nostra scuola perché faceva da trade union

tra la nostra Istituzione e il Comune, ci piace ricordarla con una frase di Madre Teresa

di Calcutta “Quello che facciamo è soltanto una goccia nell’Oceano, ma se non ci

fosse quella goccia all’Oceano mancherebbe”

.

La cerimonia si è conclusa con un canto del Coro dell’Istituto.