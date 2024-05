Da giorni non si hanno notizie di Balahouane Mohamed 69enne, algerino, residente ad Agrigento. Da alcuni giorni non si vede nei luoghi abituali e non e’ a casa, in via Cortile Cardella zona centro storico di fronte la Caritas di Agrigento. L’uomo è affetto dal morbo di Parkinson, e’ mite, ha bisogno dei farmaci e di cure. Chiunque abbia notizia di questo signore avvisi i carabinieri o la polizia di Agrigento 0922 499000 0922 483111. Si legge in un post pubblicato dall’Avvocato Salvatore Pennica.