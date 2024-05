Erano accusati di aver minacciato e strattonato alcuni agenti della polizia penitenziaria del carcere di Agrigento per impedire loro di portare in isolamento due carcerati. Il giudice monocratico del tribunale di Agrigento, Fulvia Veneziano, ha disposto l’assoluzione “perchè il fatto non sussiste” nei confronti di sei detenuti.

Il tribunale, al termine del dibattimento, ha accolto le argomentazioni difensive degli avvocati Giovanni Castronovo, Salvatore Cusumano, Giuseppe Buongiorno e Cristina Alfieri ritenendo non emersa la prova di condotte qualificabili come resistenza a pubblico ufficiale. Nello specifico, l’istruttoria dibattimentale avrebbe dimostrato l’erroneità della contestazione mossa dalla Procura della Repubblica di Agrigento poiché la sanzione disciplinare in questione venne regolarmente applicata nei confronti dei due detenuti. Inoltre, le minacce proferite da tutti i carcerati vennero esternate ad un soggetto diverso rispetto al reale destinatario facendo così venire meno la prova che le stesse fossero state realmente recepite con conseguente turbamento del medesimo.