I carabinieri di Melilli hanno arrestato un 62enne in esecuzione di un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare emessa dal Tribunale di Siracusa.

Pedinamenti ed un incontro

L’uomo, indagato per maltrattamenti nei confronti della ex compagna, lo scorso mese è stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa ma avrebbe violato le prescrizioni continuando a telefonare e a inviare messaggi alla donna, anche in tarda notte, e in un’occasione l’avrebbe avvicinata all’interno di un bar.

Domiciliari e braccialetto

I militari hanno prontamente segnalato le violazioni all’Autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento di aggravamento a seguito del quale l’uomo è stato posto ai domiciliari nella sua abitazione con l’applicazione del braccialetto elettronico.