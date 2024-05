Momenti di panico lungo il viadotto Akragas, all’altezza del bivio di Fondacazzo, per la presenza di una quindicina di mucche in strada. Lo scrive il quotidiano La Sicilia. La mandria, appartenente ad un allevatore agrigentino, si è allontanata da un vicino fondo agricolo invadendo la carreggiata. Il fatto è accaduto domenica mattina.

Diversi gli automobilisti che, sorpresi e impauriti per la presenza degli animali, hanno iniziato a rallentare la marcia e suonare i clacson. Le mucche, una quindicina di esemplari, spaesate e confuse hanno iniziato a correre senza una meta. Per fortuna non ci si sono state gravi conseguenze e nessuno si è fatto male. Il proprietario della mandria, con non poca difficoltà, è riuscito a recuperare tutti gli animali e riportarli nel suo terreno.