Il 9 Maggio 2024, ricorre il 3° anniversario della beatificazione del Giudice Rosario Angelo Livatino. Per l’occasione, il poeta e scrittore Rosario La Greca di Brolo (Messina), indice e organizza la Quarta Edizione del Premio Internazionale di Poesia “Rosario Angelo Livatino”. L’iniziativa si prefigge di ricordare e rendere omaggio alla memoria della limpida figura del Giudice Rosario Angelo Livatino, un giovane Magistrato, coraggioso e riservato, permeato da valori di libertà, onestà, senso del dovere e fedeltà ai valori umani. Le sue bussole erano il Vangelo e il Codice, che teneva sempre a portata di mano. Non volle mai la scorta, girava con la sua utilitaria, una piccola Ford Fiesta color amaranto, unica protezione quelle tre lettere“S.T.D.”, sotto la protezione di Dio, che scriveva nei suoi appunti, agende e diari, un affidarsi al Signore ogni giorno, fino all’ultimo giorno. La Congregazione delle Cause dei Santi lo ha proclamato Beato perché ucciso “in odium fidei”, ossia per disprezzo verso la sua fede cristiana. Il Premio Internazionale di Poesia“Rosario Angelo Livatino”, giunto ormai alla Quarta Edizione, per scelta, non gode di nessun contributo pubblico e privato, si avvale del Patrocinio Morale dell’Accademia Città di Udine e delle Edizioni Alzani – La Grazia di Lourdes di Pinerolo (Torino) e si articola in 2 Sezioni:

Sezione A: Poesia in lingua italiana a tema libero;

Sezione B: Poesia in lingua italiana avente come tema: la Legalità, la Libertà e la Giustizia, valori portati avanti con vigore e coerenza, fino all’estremo sacrificio, dal Giudice Rosario Livatino. Possono partecipare tutti i poeti residenti in Italia e all’estero, che abbiano compiuto il 18° anno di età. Premi: i primi tre classificati e i Premi Speciali della Giuria di ogni Sezione riceveranno eleganti targhe in flex, sono previsti anche Diplomi personalizzati alle Menzioni e Segnalazioni assegnate ad autori di opere ritenute meritevoli. Inoltre, sarà conferito dal Presidente della Giuria poeta e scrittore Rosario La Greca, un Premio Speciale in memoria della Prof.ssa Ida Abate, insegnante di greco e latino del Giudice Rosario Angelo Livatino. Una donna straordinaria, nei primi anni Novanta fondò assieme ad altri l’Associazione “Amici del Giudice Rosario Angelo Livatino”, di cui a lungo fu Presidente e con essa gettò le basi per l’avvio del Processo diocesano di Beatificazione e Canonizzazione del Giudice. Sarà assegnato anche il “Premio Speciale Accademia Città di Udine” per la poesia più bella dedicata al Giudice Rosario Angelo Livatino. Nell’ambito del Premio sono previsti anche 3 Riconoscimenti Internazionali, per Personalità che si sono distinte nel campo della Legalità, della Cultura e della Musica. È possibile visionare il Regolamento del Premio e la Scheda di partecipazione sul sito: www.rosariolagreca.it