– IL CGA ANNULLA IL PROVVEDIMENTO DELL’ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE CHE AVEVA REVOCATO INGIUSTAMENTE IL PERMESSO DI COSTRUIRE RILASCIATO DAL COMUNE.

Dopo 13 anni una cittadina di Realmonte potrà finalmente ristrutturare il proprio immobile sito nella cittadina della scala dei turchi.

Ciò è avvenuto grazia al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana che con sentenza n. 81/2024, ha dichiarato l’illegittimità della revoca, disposta dall’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente, rispetto alla concessione edilizia che era stata rilasciata dal Comune di Realmonte.

La vicenda che vede protagonista una cittadina del Comune di Realmonte, nasce da un esposto pervenuto da una vicina di casa che accusava ingiustamente la prima di voler edificare su suolo demaniale e ciò assumendo che già parte dell’immobile da demolire e ricostruire, ovvero uno scalone esterno, sorgesse su suolo demaniale.

Proprio perché ad avviso della detta vicina di casa, l’area su cui sorgeva una porzione dell’immobile aveva natura demaniale, la stessa assumeva altresì che la proprietaria del corpo principale, non avesse neppure potuto usucapire la porzione di terreno su cui sorgeva il corpo scala e ciò asserendo altresì che tale scalone oltre a non risultare raffigurato neppure nelle piantine catastali, non veniva nemmeno menzionato negli atti di vendita che si erano succeduti nel corso del tempo.

A seguito di un simile esposto, l’Assessorato regionale, senza svolgere un’adeguata istruttoria, adottava un provvedimento di annullamento della concessione edilizia rilasciata nel lontano 2011 in favore della protagonista della vicenda.

Ritenendo ingiusto il provvedimento di revoca adottato dall’Assessorato regionale, la cittadina decideva di impugnare il detto provvedimento, dinanzi al T.A.R. Sicilia, affidandosi dapprima ad un avvocato del Foro di Agrigento e successivamente allo studio Legalit Avvocati Associati in persona del Partner Avv. Giovanni Puntarello e dell’associata Avv. Luciana Maria Russo.

Poiché il T.A.R. Sicilia aveva rigettato il ricorso promosso contro l’Assessorato regionale, la cittadina realmontese promuoveva appello dinanzi al C.G.A.

Ebbene, i Giudici di secondo grado, hanno accolto integralmente le tesi difensive prospettate dai legali di parte appellante i quali hanno evidenziato come l’Assessorato Regionale non avesse fornito nessuna prova, né avesse svolto un’adeguata istruttoria da cui potesse desumersi la presunta demanialità del terreno su cui sorge lo scalone dell’immobile.

Da tale circostanza, il CGA ha tratto la necessaria conclusione che l’Assessorato Regionale avrebbe dovuto valutare debitamente la tesi della cittadina realmontese, la quale aveva evidenziato come la scala di cui si discute, risultava edificata da oltre 100 anni, all’uopo producendo apposita documentazione fotografica, e ciò con la conseguenza che la proprietà della stessa dovesse ritenersi usucapita, anche nell’ipotesi in cui una simile porzione di immobile non fosse stata trasferita con gli atti di vendita avvicendatisi nel tempo.

Inoltre, il C.G.A. ha altresì accolto le tesi degli Avv.ti Giovanni Puntarello e Luciana Maria Russo, che, oltre ad avere prodotto la documentazione fotografica da cui emergeva l’esistenza da oltre 20 anni del vano scala in questione, hanno altresì evidenziato la natura pertinenziale del corpo rispetto all’immobile principale.

Ed infatti, l’accesso all’immobile in questione risultava garantito esclusivamente dalla detta scala, con la conseguenza che non sarebbe stato nemmeno possibile ipotizzare che la stessa non risultasse già presente allorché l’immobile fu edificato.

Oltre ad avere accolto l’atto di appello, il CGA ha inoltre condannato l’Assessorato Territorio ed Ambiente al rimborso delle spese legali quantificate in € 8.000,00 oltre iva cpa e spese generali.

Così, dopo oltre 10 anni dall’inizio della vicenda, la cittadina realmontese potrà finalmente iniziare i lavori di demolizione e ricostruzione del proprio immobile.

Tuttavia, tenuto conto dell’abnorme incremento dei costi di costruzione che è stato registrato nell’ultimo decennio, la protagonista di questa vicenda ha annunciato di voler richiedere i danni al detto Assessorato che risultano superiori ad € 100.000,00