Il sostituto procuratore della Repubblica, Gaspare Bentivegna, ha disposto la citazione diretta a giudizio di una sessantaquattrenne milanese per il reato di diffamazione aggravata ai danni della sindaca di Realmonte, Sabrina Lattuca. La donna, già finita a processo per le minacce social rivolte al primo cittadino, dovrà nuovamente comparire davanti ad un giudice il prossimo 25 novembre.

La donna avrebbe minacciato su Facebook la sindaca “rea” di non essersi occupata adeguatamente di una colonia felina in via San Calogero provocando la morte di alcuni gattini.