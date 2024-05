Avviso esplorativo di manifestazione di interesse finalizzato all’individuazione di potenziali operatori economici a cui affidare, in via diretta, i servizi del progetto “Programma di intervento per la prevenzione dell’istituzionalizzazione “ (“P.i.p.p.i”) denominato “Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e bambini.

Il provvedimento comunale è stato diffuso tramite una determinazione dell’area Solidarietà sociale.

Giovanni Blanda