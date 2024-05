Il mare di Sferracavallo torna balneabile. I livelli batterici presenti nelle acque del golfo sono tornati sotto i livelli di norma. A dirlo sono i dati pubblicati sul Portale dell’Acqua del Ministero della Salute. Al 15 aprile, i rilevamenti parlano di una qualità dell’acqua “sufficiente” in località Stabilimento Bagni e “buona” sul tratto di Barcarello. Fatto per il quale il comitato “Il Mare di Sferracavallo” aveva chiesto al Servizio Igiene del Comune di Palermo il ritiro dell’ultima ordinanza emessa lo scorso anno. Ma, secondo quanto affermato dagli uffici, il documento firmato dal sindaco Roberto Lagalla non sarebbe più valido e quindi il divieto di balneazione risulterebbe decaduto.

Il mare di Sferracavallo torna balneabile

A rispondere alla missiva inviata dal comitato civico è stata la dirigente dell’Ufficio Igiene Marina Pennisi, la quale ha chiarito che “le ordinanze relative alla balneazione hanno efficacia limitatamente alla stagione per la quale vengono emesse. L’ordinanza 202 del 24 ottobre 2023 non è revocabile in quanto ha già cessato i suoi effetti. Provvederemo a far rimuovere eventuali cartelli di divieti se ancora dovessero essere presenti”. Fatto sul quale è intervenuto il presidente del comitato Simone Aiello. “Adesso che si ha contezza dello stato delle acque del golfo di Sferracavallo, il quale risulta privo di inquinamento, non c’è più di divieti di balneazione. Adesso l’aqua è fruibile, è pulita e non c’è più inquinamento”.

Caso nato l’estate scorsa

Il caso nacque l’estate scorsa, quando si rese necessaria una serie di ordinanze sindacali per stabilire il divieto di balneazione su alcuni tratti di mare di Sferracavallo. In particolare, dai controlli risultò sforato il parametro relativo agli enterococchi intestinali. Un sottogruppo di un più ampio gruppo di organismi definiti come Streptococchi fecali, indice di inquinamento derivato da scarichi fognari. Proprio a tal proposito, il sindaco Roberto Lagalla avviò, insieme ai tecnici di Amap, un’ampia campagna di controlli per identificare eventuali allacci abusivi. Il Comune fu costretto a reiterare le ordinanze fino ad ottobre inoltrato. Oggi l’emergenza pare conclusa. Ma per avere l’ufficialità bisognerà che il Comune rimuova gli eventuali cartelli in essere nella borgata di Sferracavallo.