“Questa è la mia terra. Il diritto a restare”. Questa è la mia Terra e io la difendo” è il festival, dove ci si ritrova per difendere il territorio e il diritto ad avere un futuro. Perché andare via non può essere l’unica soluzione!. Così nasce il festival “”Il diritto a restare””. Il 22 e 23 agosto 2024 l’appuntamento a Campobello di Licata. Si tratta di un festival dedicato alla cultura del rimanere, spesso ignorata nella nostra società che esalta chi parte e declassa chi rimane. L’obiettivo è dimostrare che restare può essere una scelta possibile.

Dall’evento è nato il primo Centro studi verticale sul diritto a restare, dedicato a “”Giuseppe Gatì””, “”un giovane coraggioso che ha lottato per il diritto a restare nella sua terra, ma che, a soli 22 anni, ha visto la sua vita tragicamente spezzata da un incidente sul lavoro””. Questo progetto vuole dare continuità alla sua passione e al suo sacrificio.

Giovanni Blanda