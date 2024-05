E’ deceduto nelle ore scorso un uomo di 76 anni, di Pachino, rimasto coinvolto in un incidente avvenuto sulla Provinciale 19, tra Pachino e Noto, nel Siracusano, tra una Ape car, condotta dalla vittima, ed un’Audi.

Trasferito in ospedale

Un impatto molto violento, sul quale sono ancora al lavoro le forze dell’ordine, al punto che si rese necessario il trasferimento del pensionato all’ospedale Di Maria di Avola. Le sue condizioni erano gravi, i familiari, però, contavano e speravano in un recupero dell’uomo ma le sue condizioni sono precipitate nelle ultime ore, fino a quando il suo cuore ha cessato di battere.

L’inchiesta della Procura

Come è prassi in questi casi, ci sarà una inchiesta per omicidio stradale, che dovrà fare luce sulle responsabilità in questo drammatico incidente.