Un uomo è stato arrestato a Palermo dopo un lungo inseguimento automobilistico dalla Cala fino a Bonagia: non si sarebbe fermato all’alt delle Forze dell’Ordine e durante la fuga avrebbe anche speronato quattro auto della Polizia, intervenute per rallentarne la corsa. L’uomo, che era alla guida di una Mercedes e secondo quanto visto da alcuni passanti viaggiava ben al di sopra dei limiti di velocità, è stato poi fermato a ridosso del mercato del Contadino, in via Guido Rossa: secondo una prima ricostruzione indossava un braccialetto anti stalking, mentre non si conoscono al momento i motivi che lo abbiano indotto a non rispettare l’alt e darsi alla fuga.