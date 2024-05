La polizia ha arrestato un 33enne e un 38enne bloccati dai Falchi della squadra mobile dopo un breve inseguimento in via Filippo Corazza, zona Oreto, e accusati di aver derubato le vittime in via Altofonte.

I tre, uno è ricercato, hanno rapinato due suore che erano uscite dall’ufficio postale e si erano recate nella casa di riposto.

Le due religiose sono state adocchiate all’uscita dalla filiale delle Poste di corso Calatafimi, dove erano andate a prelevare oltre mille euro in contanti.

Una volta fuori sono state aggredite dai rapinatori che, dopo aver preso le loro borse, sono fuggiti a bordo di un’auto.

Qualcuno è riuscito a notare il modello del mezzo e la targa e ha lanciato l’allarme al 112. L’auto una Mini Cooper è stata vista in via Oreto. Sei volanti l’hanno bloccata e i due sono stati arrestati.