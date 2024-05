Maxi furto al distributore Q8 in contrada San Benedetto, tra Agrigento e Favara. Ignoti sono riusciti a fare irruzione nella stazione di servizio e portare via 18 mila euro tra soldi contanti e sigarette. I malviventi hanno adocchiato la cassaforte e, dopo averla aperta, hanno rubato 3 mila euro in contanti. Poi l’attenzione si è spostata sui tabacchi.

I ladri hanno portato via ben 270 stecche di sigarette. A fare la scoperta è stato il titolare del distributore di benzina a cui non è rimasto altro che denunciare il furto ai carabinieri. I militari della Tenenza di Favara hanno già effettuato un primo sopralluogo ritrovando una smerigliatrice utilizzata dai ladri per il furto. La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta. Al via le indagini.