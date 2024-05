Ecco tutte le opere finanziate con fondi Fsc, Psr e Pnrr nel settore idrico in Sicilia per un totale di 340 milioni fra i 4 grandi interventi a cavallo di due governo e i 37 interventi disposti dal governo Schifani.

Le grandi opere a cavallo fra due governi

Completamento Diga Pietrarossa tra Aidone e Mineo per un valore complessivo di 82 milioni;

la realizzazione del nuovo potabilizzatore della sorgente Presidiana a Cefalù dal valore di 25 milioni;

l’ammodernamento e potenziamento dell’acquedotto dello Jato nel Partinicese per altre 25 milioni;

la manutenzione straordinaria dello scarico di fondo della Diga Pozzillo a Regalbuto per ulteriori 33 milioni.

FINANZIAMENTI NAZIONALI (PNRR, FSC, Legge 178/2020)

Sicilia Occidentale

Consorzio CB1 Trapani

Manutenzione straordinaria ed ammodernamento della rete irrigua esistente ricadente nel comprensorio irriguo sotteso al bacino “Rubino” finalizzata al risparmio idrico. Sostituzione di parte della rete primaria, secondaria e realizzazione dell’automazione della rete “. PNRR Lavori in fase di completamento. Finanziamento € 6.146.226,00

Manutenzione straordinaria ed ammodernamento della rete irrigua esistente ricadente nel comprensorio irriguo sotteso al bacino “Rubino” finalizzata al risparmio idrico. Sostituzione di parte della rete primaria, secondaria e realizzazione dell’automazione della rete ” ia finanziarie. II Stralcio. FSC 2014-2020 Lavori consegnati ad Aprile 2023. Finanziamento € 5.234.151,00

Lavori di utilizzazione a scopo irriguo delle acque invasate nel serbatoio Garcia sul Fiume Belice Sinistro – Opere di adduzione e distribuzione relative alla zona 1/C – 11° Stralcio funzionale – 11° lotto. Opere di completamento comiziale. L 145/18 Finanziamento previsto nel 2025. Finanziamento € 2.600.086,00

Manutenzione straordinaria della rete irrigua nella conca del fiume “DELIA” alimentata dalla diga Trinità – 1 Stralcio 178/20 Finanziamento previsto nel 2024. Finanziamento € 11.515.764,99

Riefficentamento rete irrigua della conca del fiume Delia alimentato dalla diga Trinita’ – progetto esecutivo I° lotto funzionale. L. 178/20 Finanziamento previsto nel 2024. Finanziamento € 8.702.000,00

Consorzio CB2 Palermo

Ammodernamento delle reti di distribuzione del comprensorio Jato (I lotto sollevato) I° Stralcio. Riprogrammazione AGC 70. Finanziamento € 17.285.456,64

Opere di distribuzione irrigua – sollevamento e distribuzione zona IV A (I lotto funzionale). Riprogrammazione AGC 70 Decreto di finanziamento in fase di redazione. Finanziamento € 13.000.000,00

Opere di distribuzione irrigua zone III e IVb (II lotto funzionale)” Riprogrammazione AGC 70. Finanziamento previsto nel 2024. Finanziamento € 9.979.785,00

Consorzio CB3 Agrigento

Progetto esecutivo per il miglioramento del sistema di vettoriamento dell’adduttore “Garcia-Arancio” e per la produzione di energia idroelettrica” FSC 2014-2020 Lavori consegnati ad Aprile 2023. Finanziamento € 9.780.841,24

Sicilia Orientale

Consorzio CB 6 Enna

Lavori di ristrutturazione dell’impianto di irrigazione a valle della diga Pozzillo – 5° lotto di completamento – II stralcio L. 160/19. In fase di firma contratto. Importo totale intervento € 10.405.847,14

Consorzio CB7 Caltagirone

Ristrutturazione della rete irrigua dipendente dal complesso irriguo Dittaino – Ogliastro per l’eliminazione delle perdite ed il recupero di risorsa idrica”, A/G.C. n. 95. In fase di firma contratto. Finanziamento € 6.413.338,66

Ristrutturazione della rete irrigua dipendente dal complesso irriguo Dittaino-Ogliastro per l’eliminazione delle perdite ed il recupero della risorsa idrica. Territorio di Mineo c.da Castelluccio-Favarotta. I Lotto Stralcio esecutivo. In fase di pubblicazione gara. Finanziamento € 10.600.000,00

Consorzio CB8 Ragusa

Installazione misuratori di portata di III livello, di sistema di telecontrollo ed esecuzione di piccoli interventi di manutenzione nell’impianto irriguo con canalizzazioni a pelo libero, del comprensorio Scicli, distretto irriguo di Mussillo Castelluccio. FSC 2014-2020 In fase di realizzazione. Finanziamento € 2.943.791,10

Consorzio CB 9 Catania

– Lavori per il ripristino ed adeguamento funzionale della condotta principale ubicata tra “C.da Sigona” nel Comune di Lentini e “C.da Grotta Giorgio” nel Comune di Catania. PSRN 2014-2020. Lavori in fase di completamento. Finanziamento € 19.076.575,07

Consorzio CB10 Siracusa:

Miglioramento dei sistemi di adduzione e distribuzione del Comprensorio irriguo consortile Area Nord consistente nel rifacimento di tratti di condotte deteriorate; installazione di misuratori di portata di IV livello e implementazione dei sistemi di automazione e telecontrollo alla consegna, finalizzato alla maggiore efficienza, flessibilità e risparmio della risorsa idrica. L. 145/2018. In fase di stipula del Contratto. Finanziamento € 18.803.160,93

Lavori urgenti di manutenzione straordinaria di interconnessione degli schemi Lentini – Ogliastro danneggiate dalle alluvioni verificatisi nell’ottobre 2018, da effettuarsi mediante sostituzione di alcuni tratti di condotta e manutenzione alle attrezzature dell’impianto di rilancio – Misura A/GC 72. Finanziamento € 559.844,56

P.S.R SICILIA 2014-22 Misura 4.3 B – Reti IRRIGUE : 20.835.546 €

Realizzazione di opere secondarie sovraziendali per la distribuzione efficiente delle risorse idriche ad uso irriguo, da realizzarsi negli impianti irrigui “PIANA MOIO”, “PIANO OLIVE-FUMARI”, “SAN PAOLO”, “ZANGALE” nei comuni di: Moio Alcantara, Malvagna e Francavilla di Sicilia, Motta Camastra Provincia di Messina 999.717

Interventi di manutenzione straordinaria e sostituzione tratti di condotta della rete irrigua “OLIVO” finalizzati al risparmio idrico 998.800

Manutenzione straordinaria degli impianti di sollevamento consortili denominati D1 e D2 consistenti nell’ammodernamento dell’impianto di pompaggio e dei relativi quadri elettrici di controllo, finalizzato all’ottimizzazione delle risorse idriche, al risparmio energetico ed all’adeguamento alle vigenti normative in materia di sicurezza 1.000.000

Interventi di manutenzione straordinaria e sostituzione tratti di condotta della rete irrigua “NICOLETTI” finalizzati al risparmio idrico 998.000

Rifunzionalizzazione delle condotte secondarie n. 9 e n. 44 in territorio di Ramacca e Mineo per l’eliminazione delle perdite, monitoraggio e recupero della risorsa idrica. II° LOTTO FUNZIONALE. 999.500

Rifunzionalizzazione delle condotte secondarie n. 9 e n. 44 in territorio di Ramacca e Mineo per l’eliminazione delle perdite, monitoraggio e recupero della risorsa idrica. I° LOTTO FUNZIONALE. 990.000

Lavori di sostituzione della condotta di alimentazione dei distretti 7 e 8 dell’impianto irriguo Pedalino 999.994

Lavori finalizzati all’eliminazione delle perdite idriche ed al miglioramento della funzionalità dell’adduttore irriguo di quota 102,50 Tratta da progr. N. 6.741,92 alla progr. N. 7.600,92 a valle della vasca di compenso di c.da Borsellino di Belpasso (CT) Fornitura e installazione di manicotti interni ed opere complementari nei manufatti di linea. 1.000.000

Lavori finalizzati all’eliminazione delle perdite idriche ed al miglioramento della funzionalità dell’adduttore irriguo Magazzinazzo – Fornitura e istallazione di nuove apparecchiature di sezionamento e misura ed opere complementari nei manufatti di linea. Lotto A da inizio adduttore alla progressiva 6.150,00 m. 1.000.000

Lavori finalizzati all’eliminazione delle perdite idriche ed al miglioramento dell’efficienza della distribuzione irrigua dello schema di quota 150 in sinistra Dittaino -Impermeabilizzazione della vasca di compenso da 35.000,00 mc ed opere complementari 1.000.000

Lavori finalizzati all’eliminazione delle perdite idriche ed al miglioramento dell’efficienza della distribuzione irrigua dello schema 23/50011 in destra Gornalunga – Impermeabilizzazione della vasca di compenso da 20.000 mc ed opere complementari nella camera di manovra 1.000.000

Riefficientamento delle rete irrigue finalizzato al risparmio irriguo e al monitoraggio della risorsa idrica delle “Area Irrigua 1″. 1.000.000

INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI IRRIGUI NEL SUB COMPRENSORIO “COLLINE DI NARO” – “FURORE” MEDIANTE SOSTITUZIONE DI CONDOTTE SECONDARIE E TERZIARIE E RIPRISTINO DI APPARECCHIATURE DI MISURA E CONTROLLO 999.664

INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI IRRIGUI NEI SUB COMPRENSORI “1A”, “1B”, “1D/EST” E “BASSO BELICE” MEDIANTE SOSTITUZIONE DI CONDOTTE SECONDARIE E TERZIARIE E RIPRISTINO DI IDRANTI COMIZIALI E APPARECCHIATURE DI MISURA E CONTROLLO 999.883

PROGETTO DEI LAVORI DI “RIEFFICIENTAMENTO DELLE RETI IRRIGUE FINALIZZATO AL RISPARMIO IDRICO E AL MONITORAGGIO DELLA RISORSA IDRICA – AREE IRRIGUE 2 E 3” 1.000.000

INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DI TRATTI DELLE CONDOTTE SECONDARIE DENOMINATE “A” E “D” ALIMENTATE DALLA DIGA SAN GIOVANNI IN TERRITORIO DI NARO, FINALIZZATI ALL’AUMENTO DELL’EFFICIENZA NELL’USO DELLA RISORSA IDRICA 999.990

Interventi di manutenzione straordinaria relativi all’efficientamento degli impianti irrigui nel comprensorio irriguo Jato mediante sostituzione di condotte secondarie e ripristino apparecchiature idrauliche nel comprensorio irriguo dei comuni di Trappeto e Partinico, valle dello Jato in provincia di Palermo. 1.000.000

Interventi di ammodernamento ed efficientamento delle reti irrigue e delle apparecchiature idrauliche esistenti nel comprensorio consortile San Leonardo, volti all’eliminazione delle perdite e al conseguente risparmio idrico 1.000.000

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALL’EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI IRRIGUI NEL COMPRENSORIO IRRIGUO JATO – 2° LOTTO A GRAVITA’ MEDIANTE SOSTITUZIONE DI CONDOTTE SECONDARIE E TERZIARIE DEI COMIZI 33 E 35 BIS. 1.000.000

INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO E RIEFFICIENTAMENTO DELLE RETI IRRIGUE E DELLE APPARECCHIATURE IDRAULICHE A SERVIZIO DEL COMPRENSORIO IRRIGUO SAN LEONARDO – 3° LOTTO OVEST 1.000.000

PROGETTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALL’AMMODERNAMENTO ED EFFICIENTAMENTO DELLE RETI IRRIGUE E DELLE APPARECCHIATURE IDRAULICHE ESISTENTI NEL COMPRENSORIO CONSORTILE CIMIA – DISUERI VOLTI ALLA ELIMINAZIONE DELLE PERDITE, AL CONTROLLO DELLA DISTRIBUZIONE ED AL CONSEGUENTE RISPARMIO IDRICO 849.996