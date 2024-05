Una raccolta fondi su GoFundMe per far rivivere Castroreale, in provincia di Messina. È l’iniziativa lanciata da Marco Tedeschi, residente all’estero ma originario del borgo, che ha già ricevuto donazioni per 3.700 euro, volta ad acquistare tavoli da bar per arredare il centro.

“Tutto un gruppo di parenti e amici – scrive – vuole aiutare Castroreale a preservare la bellezza del suo centro storico, che senza un bar in grado di ospitare cittadini, giovani, anziani e turisti, non ha molto futuro”.

I donatori hanno quindi deciso di acquistare nuovi tavoli, sedie e ombrelloni da inserire nella piazza principale del Duomo e/o in piazza delle Aquile. “L’acquisto – si legge – porterebbe il centro storico a poter tornare un bel salotto di paese come era una volta agevolando l’attività socio culturale”.

Tedeschi spiega che verranno comprati 14 set di tavoli con 4 sedie, 14 luci da tavolo e 2/3 ombrelloni. Altro verrà ordinato a seconda dell’ammontare raggiunto. Si precisa che tutto l’arredo verrà donato al Comune di Castroreale che lo darà in uso gratuito al bar del centro storico situato solo nella piazza principale.

La raccolta fondi è raggiungibile al link https://www.gofundme.com/f/aiutaci-a-preservare-la-bellezza-di-castroreale