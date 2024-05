Lunedì 20 maggio, a partire dalle ore 11:15, nell’Aula Magna del Liceo Statale “Vincenzo Linares” di Licata, si terrà un incontro con il giornalista e scrittore Felice Cavallaro, autore del romanzo: “Francesca, storia di un amore in tempo di guerra”, edito da Solferino. All’incontro seguirà la Cerimonia di intitolazione del plesso scolastico sito in Piazza Gondar alla memoria di Francesca Morvillo, uccisa dalla mafia nel vile attentato di Capaci il 23 maggio del 1992, assieme al marito Giovanni Falcone e agli uomini della scorta Rocco Di Cillo, Vito Schifani e Antonio Montinaro. Organizzato nell’ambito del Progetto Legalità, l’evento si propone di perpetuare la memoria di un sacrificio divenuto testimonianza e monito per le nuove generazioni e di diffondere la cultura della Legalità, solo vero anticorpo in grado di combattere le mafie di ogni genere e sorta.

Il libro di Felice Cavallaro, firma di punta del Corriere della Sera, è un “romanzo verità”, in cui la storia d’amore di Francesca Morvillo e Giovanni Falcone si intreccia con i fatti della storia degli anni Ottanta e Novanta del secolo scorso, attraversati da una catena impressionante di delitti mafiosi, fino a quel tragico giorno di maggio del 1992, oscurato dalla strage di Capaci. “Dopo l’esplosione a Capaci Francesca sembra ancora in vita”, scrive l’autore, “i suoi occhi si aprono per l’ultimo istante. Il tempo di sussurrare poche parole: «Dov’è Giovanni?”.

La scelta di intitolare il plesso distaccato del Linares a Francesca Morvillo riveste particolare importanza. Ricordata spesso solo come la moglie del giudice Giovanni Falcone, è stata, in realtà, una donna straordinaria, per anni giudice presso il Tribunale dei Minori di Palermo prima di passare alla Corte d’Appello, dove si è occupata di casi di grande rilevanza. L’incontro vedrà la partecipazione degli studenti delle classi quinte di tutti gli indirizzi del Liceo Linares e delle massime autorità religiose, militari e civili. I saluti iniziali saranno a cura del Dirigente Scolastico dott.ssa Ileana Tardino, del DSGA Avv. Pamela Cellura e del Sindaco di Licata Avv. Angelo Balsamo. Modererà l’incontro la prof.ssa Angela Mancuso.