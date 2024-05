Ad essere distrutta completamente dal fuoco è stata una Fiat Punto vecchio modello di proprietà di una donna, disoccupata del luogo, che si trovava parcheggiata in via Duca degli Abruzzi nella zona della Badia. Al momento non si conoscono le cause dell’incendio ma non si esclude che possa trattarsi di dolo. Sul posto dopo l’allarme sono giunti i carabinieri della Compagnia di Canicattì che hanno avviato le indagini ed i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. I militari stanno accertando se in zona siano presenti telecamere che possano avere ripreso le fasi dell’incendio.