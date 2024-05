I carabinieri della Tenenza di Floridia (Siracusa) hanno arrestato un 47enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, già sottoposto all’obbligo di dimora per violazione della normativa sugli stupefacenti, è stato sorpreso con 44 grammi di cocaina. I militari, insospettiti da uno strano via vai nei pressi della sua abitazione, hanno eseguito una perquisizione, trovando la droga nella lavanderia, oltre a materiale per il confezionamento e la pesatura. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato condotto in carcere