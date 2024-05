Fuoco a Naro. Un incendio è divampato nelle scorse ore in contrada Mazurco danneggiando il fabbricato di proprietà di un pensionato di 65 anni del posto. Non sono ancora chiare le cause che hanno innescato il rogo.

A denunciare l’accaduto ai carabinieri della locale stazione è stato il proprietario dell’edificio. Le fiamme si sono autoestinte e non c’è stato bisogno dell’intervento dei vigili del fuoco. Al via le indagini dei militari dell’Arma per capire cosa sia esattamente accaduto.