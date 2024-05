Un giovane di 30 anni di Bagheria si trovava in casa di una ragazza quando è caduto dal terzo piano.

Non si conosce il motivo del gesto né se sia trattato di un incidente.

Il giovane è stato soccorso dai sanitari del 118 e in gravissime condizioni è stato trasportato al pronto soccorso. Le sue condizioni sono molto gravi.

Sono in corso indagini per accertare cosa sia successo.