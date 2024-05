Nuova aggressione da parte di una baby gang in centro a Palermo, stavolta a due passi dalla prefettura. Un gruppo di ragazzini, secondo un copione già visto altre volte, hanno inseguito e picchiato quattro giovani tra i 17 e i 27 anni senza un reale motivo.

Il pestaggio a pochi passi dal centro

Quello che sembra un vero e proprio pestaggio senza un giustificato motivo, se mai simili aggressioni possano essere giustificate, è avvenuto fra piazza XIII Vittime e via Cavour a pochi passi dal centro storico da un lato e dal Molo trapezoidale dall’altro.

Ad essere picchiati sono stati due fratelli. Il più grande, un giovane di 27 anni, è stato preso a calci e pugni dal branco. Nel corso dell’aggressione ha sbattuto la testa. E’ stato necessario il trasporto all’ospedale Buccheri La Ferla per eseguire controlli e medicazioni. per pracauzione sarà eseguita anche una tac. In soccorso è arrivato il fratello di appena 17 anni. Per lui solo qualche escoriazione al volto e al collo. Un terzo amico è stato preso a calci e pugni.