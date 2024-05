Una lite tra vicini sfociata nel sangue che per poco non si è trasformata in tragedia. È successo a Ravanusa, dove una coppia di coniugi, lui di 66 anni e lei di 62, è stata aggredita dal vicino di casa ed è rimasta ferita. Secondo le prime ricostruzioni, il litigio sarebbe stato soltanto il culmine di una serie di tensioni tra la coppia e l’uomo accumulatesi nel corso degli anni. In quest’ultima occasione però, la situazione sarebbe degenerata e l’aggressore si sarebbe avventato contro i due coniugi con un’ascia e un coltello a serramanico. I due sono stati colpiti e sono rimasti feriti.

L’arresto per tentato omicidio

Sul luogo dell’aggressione è giunta l’ambulanza che ha trasportato i due coniugi all’ospedale Barone Lombardo di Canicattì. I medici hanno riscontrato ferite da taglio, giudicate guaribili in 15 e 8 giorni. Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno trovato l’uomo ancora con in mano i due attrezzi utilizzati per colpire la coppia. È stato subito bloccato e arrestato per tentato omicidio. Si tratta di un sessantottenne che è stato trasferito presso la casa circondariale Pasquale di Lorenzo di Agrigento. I carabinieri della stazione di Ravanusa hanno sequestrato le armi.