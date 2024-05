Il sindaco di Realmonte, Avv. Sabrina Lattuca, ha ricevuto ieri mattina l’Arcivescovo di Agrigento Mons. Alessandro Damiano,accompagnato da don Fabio Maiorana, in visita pastorale nella Città della Scala dei Turchi. L’incontro si è svolto nell’Aula “Felice Vaccaro” del Municipio, alla presenza del presidente del Consiglio comunale,Irene Pilato, del vice Pasquale Valenti, degli assessori comunali, dei rappresentanti della Pro Loco e della sezione Cif di Realmonte. L’incontro ha concluso le due giornate di visita presso la locale stazione dei Carabinieri, la scuola e la comunità realmontina.

“Grazie Eccellenza a nome dell’intera collettività -dichiara il sindaco Sabrina Lattuca- nostro l’augurio è che Lei, che ben conosce il nostro territorio, possa essere pastore e protagonista della tessitura di speranza di un mondo sempre più improntato ai principi di legalità e bellezza, in questo tempo in cui siamo chiamati con più consapevolezza che in passato a prendere nelle nostre mani il destino della nostra terra e plasmare il futuro. Benvenuto a Realmonte, che con la sua Meravigliosa scogliera “Viva” di marna bianca, la Scala dei Turchi, rappresenta, certamente, un volano di crescita per l’intera provincia”.