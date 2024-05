Vandali in azione ad Agrigento. Malviventi, nella notte tra sabato e domenica, hanno preso di mira la tenda della comunità missionaria “Porta Aperta” a villa Bonfiglio. La struttura è stata tagliata.

A denunciare l’accaduto, sulla pagina facebook, è l’associazione “A servizio di ogni povertà” che scrive: “Questo atto vandalico non solo provoca un danno materiale, ma rappresenta un’offesa al lavoro e all’impegno della Comunità Missionaria Porta Aperta nel sostenere le persone più fragili e nel promuovere i valori di solidarietà e accoglienza. Le suore e i volontari della comunità, che con dedizione e impegno si adoperano per aiutare gli altri, si trovano ora ad affrontare le conseguenze di questo gesto insensato. Purtroppo non è la prima volta che la tenda è stata vittima di atti vandalici. condanniamo fermamente questo gesto intollerabile e ci auguriamo che i responsabili vengano assicurati alla giustizia. La Comunità Missionaria Porta Aperta continuerà ad operare con dedizione e tenacia, grazie al sostegno di tutti coloro che credono nei valori di solidarietà e nel rispetto del prossimo. Invitiamo chiunque abbia informazioni utili a contattare le forze dell’ordine”.