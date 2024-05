Nel weekend agrigentino si rafforza ancor di più per volere della Questura la sicurezza in via Atenea. Oltre al presidio delle forze dell’ordine, nella serata di ieri è stata disposta una ambulanza di rianimazione attrezzata per ogni criticità, con personale specializzato al soccorso in emergenza.

Due gli interventi immediati: un bambino medicato dai sanitari dopo una caduta; ed una signora in preda di una sindrome ansiosa, è stata accolta in ambulanza, monitorata e successivamente rilasciata dopo aver superato il malore.

“Siamo contenti di essere stati scelti per la salvaguardia della vita umana e dare tempestivo aiuto alle persone che ne hanno bisogno”, dichiara Sandro Bennici associazione Gise 118.