È stato firmato l’Addendum al Protocollo d’intesa siglato a gennaio 2021 dal Comune di Licata, Ferrovie dello Stato Italiane, Rete Ferroviaria Italiana e FS Sistemi Urbani. L’intesa prevede la condivisione di un percorso per promuovere la rigenerazione urbana delle aree non funzionali all’esercizio ferroviario, nonché alla pianificazione di interventi volti al potenziamento infrastrutturale e dell’offerta di trasporto al servizio della città.

Obiettivo dell’accordo è definire, in sinergia con l’Amministrazione Comunale, gli interventi di rigenerazione urbana delle aree del Gruppo FS Italiane che prevedranno l’insediamento di nuove funzioni e servizi pubblico-privati, per restituire alla collettività aree e fabbricati non funzionali all’esercizio ferroviario con nuove funzioni di carattere sociale, culturale, educativo e turistico.

In particolare, si procederà all’aggiornamento del masterplan già sviluppato per l’intervento di rigenerazione urbana complessivo afferente le aree ferroviarie site nel territorio comunale al fine di recepire i nuovi indirizzi strategici della pianificazione urbanistica del Comune di Licata, oltre che nell’individuazione, da parte di RFI, degli interventi finalizzati al potenziamento infrastrutturale volti al miglioramento dell’offerta di trasporto al servizio della città, in sinergia con la programmazione prevista dall’Ente Programmatore del servizio TPL