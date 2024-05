In un incidente stradale in via Nazionale a Misilmeri è morto un uomo di 57 anni. Due auto si sono scontrate. La vittima dell’incidente è Baldassare Russo, di 57 anni di Villabate (Palermo). Si trovava a bordo della Volkswagen Up. La giovane di 25 anni trasportata al pronto soccorso che era alla guida di una Fiat Punto è di Belmonte Mezzagno.