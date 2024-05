I poliziotti del commissariato di Licata hanno denunciato un quarantacinquenne del posto per il reato di evasione. L’uomo, secondo quanto ricostruito, è stato sorpreso fuori la propria abitazione nonostante fosse sottoposto alla detenzione domiciliare. Il controllo è scattato negli scorsi giorni. Gli agenti hanno notato l’uomo a spasso in giro invece che in casa come imposto dalle prescrizioni.