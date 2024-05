Il Presidente della seconda Commissione Consiliare, Fabio La Felice, annuncia l’inizio dei lavori di ripristino del parco giochi per bambini presso il lungomare di San Leone. “La Commissione che presiedo si è occupata tante volte della questione affinché lo spazio adibito ai giochi per bambini venisse ripristinato e ammodernato – dice La Felice – circa 20 giorni fa in commissione abbiamo ricevuto l’assessore Principato il quale ci ha garantito che i lavori sarebbero iniziati e terminati entro Giugno. Siamo soddisfatti e orgogliosi che l’area giochi ritorni finalmente sicura e che saranno istallati anche giochi per bambini diversamente abili.”

Sulla vicenda è intervenuta anche la consigliera della Democrazia Cristiana, Roberta Zicari: ” Il 23 Maggio, anniversario della strage di Capaci, giorno in cui Falcone, sua moglie e la sua scorta, persero la vita per rendere la Sicilia libera dalla mafia, mi sembra un ottimo giorno per iniziare i lavori di ripristino e ampliamento del parco giochi del Lungomare dedicato proprio a Falcone e Borsellino. Finalmente dopo più di 2 anni di impulso e stimolo all’Amministrazione Attiva, iniziano i lavori. Il Consiglio Comunale con atto di indirizzo ha scelto di mettere un sicurezza ed ampliare il parco giochi di San Leone, che adesso verrà arricchito di qualche gioco nuovo e di una area fitness. Nonostante il ritardo ringrazio il Sindaco e l’Assessore Principato per aver portato a termine l’obiettivo. Non poteva esserci giorno migliore per iniziare i lavori: le idee di Falcone e Borsellino camminano sulle nostre gambe! Restituire ai nostri giovani spazi di aggregazione sana va esattamente in questa direzione. La Sicilia diventerà bellissima.Lo dobbiamo a Falcone e Borsellino ed a tutti coloro che sono morti combattendo per questo.”