Quattro anni di reclusione e ventimila euro di multa. È questo l’accordo trovato tra accusa e difesa – rappresentati rispettivamente dal procuratore aggiunto Salvatore Vella e dall’avvocato Santo Lucia – per definire la posizione processuale diun uomo di 40 anni, di Palma di Montechiaro. L’uomo è accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il patteggiamento è stato ratificato dal giudice Giuseppe Miceli.

Venne arrestato sei mesi fa dai poliziotti del commissariato di Palma di Montechiaro poiché sorpreso in auto con oltre cento grammi di cocaina. A bordo della Fiat Panda viaggiavano in due. Il controllo portò alla luce 108 grammi di cocaina e una successiva perquisizione domiciliare ha portato al rinvenimento anche di mannitolo, un bilancino e oggetti per il confezionamento delle dosi.