I Carabinieri della Compagnia di Marsala hanno arrestato, per la seconda volta in un mese, un pregiudicato 43enne per violazione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare, adottata nell’urgenza – fuori dei casi di flagranza – dalla Procura di Marsala.

L’uomo, già tratto in arresto nel decorso mese in violazione del provvedimento di allontanamento d’urgenza e divieto di avvicinamento alla persona offesa emesso nei suoi confronti dalla Procura di Marsala, sarebbe stato sorpreso nelle immediate vicinanze dell’abitazione della donna e nuovamente tratto in arresto dai Carabinieri, allertati dall’attivazione dell’allarme del “braccialetto antistalking” cui era stato sottoposto.

All’esito dell’udienza di convalida è stata disposta per lui la misura della detenzione in carcere.